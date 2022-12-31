Yılbaşı akşamı nedeniyle normal günlerinde yayınlanmakta olan birçok dizinin yayınlanıp, yayınlanmayacağı ve Bugün Masterchef var mı? Bugün Masterchef yayınlanacak mı? soruları merak ediliyor Peki, Bugün Masterchef var mı? Bugün Masterchef yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

Bugün Masterchef var mı? Sorusu, yılbaşı günü televizyon yayın akışında Masterchef'in yer alıp, almadığını merak eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve Bugün Masterchef yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda? Soruları ile birlikte 31 Aralık tarihinde araştırılıyor. Peki, Bugün Masterchef var mı? Bugün Masterchef yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

Yılbaşı programı olarak Tv8 kanalında bugün O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel bölümü yer alacak. Program saat 20:00'da izleyicileri ile birlikte Tv8 ekranlarında buluşacak. Yılbaşı özel bölümünde birçok ünlü isim yer alacak ve şarkı söyleyecek.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Buna göre bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer almaya devam ediyor.

KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV: İbo Show Yılbaşı

FOX TV: Benden Ne Olur

SHOW TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1: Gönül Dağı

TV 8: O Ses Türkiye 2023