Bugün marmaray ücretsiz mi? Metrobüs bugün ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, Bugün Marmaray ücretsiz mi? Metrobüs bugün ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...