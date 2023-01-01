Yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar tarafından Bugün marketler açık mı? Sorusu merak ediliyor bu nedenle internet üzerinde birçok kişi tarafından 1 Ocak marketler kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros bugün açık mı? Soruları araştırılıyor. Peki, Bugün marketler açık mı? 1 Ocak marketler kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros bugün açık mı?

Bugün marketler açık mı? Sorusu, 1 Ocak tarihinde A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin açık mı, kapalı mı olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olmasının yanı sıra pazar günü olması nedeniyle de kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Peki, Bugün marketler açık mı? 1 Ocak marketler kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros bugün açık mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

1 Ocak tarihinde marketlerin açılış saatleri bölgelere göre ve birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat birçok market, olağan çalışma saatlerine devam etmektedir. Aşağıda A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin normal günlerdeki çalışma saatleri yer almaktadır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

1 OCAK BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YILBAŞI ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.