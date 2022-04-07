Bugün Mahkum var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum neden başlamadı?
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Ekranların sevilen dizisi Mahkum bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Normalde Mahkum saat 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Peki, Bugün Mahkum var mı, yok mu, geç mi başlayacak? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum neden başlamadı? Mahkum saat kaçta? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün Mahkum var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum neden başlamadı?
Mahkum her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Ramazan ayında saat 20:30'da ekranlara gelecek.
Mahkum bugün saat 20:30 'da başlayacak. Dizi normalde 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Bundan dolayı saat 20:00'da ekranlara gelmedi.
Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.
Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.
Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?
Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha
Hakan Karsak - Haci
Hakan Salınmış - Bey Baba
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari