Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün Mahkum var mı, yok mu, geç mi başlayacak, saat kaçta? Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum neden başlamadı?

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Ramazan ayında saat 20:30'da ekranlara gelecek.

BUGÜN MAHKUM VAR MI YOK MU? NEDEN BAŞLAMADI?

Mahkum bugün saat 20:30 'da başlayacak. Dizi normalde 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Bundan dolayı saat 20:00'da ekranlara gelmedi.

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış'ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bırakır.

Planlarına büyük ayak bağı olmaya başlayan Fırat ve Barış için Sinyor, büyük bir tuzak hazırlamıştır. Nazlı ve Can'ın hayatlarına karşılık, bombalı eylemin ve kartelin suçunu üstlenmelerini teklif eder. Sinyor tarafından köşeye sıkışan ikili çocuklarının yaşaması için mahkum olmayı kabul etmek zorundadır.

Fırat ve Barış, içine düştükleri bu kapandan beraber kurtulmayı başarabilecekler midir?

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha

Hakan Karsak - Haci

Hakan Salınmış - Bey Baba

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

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