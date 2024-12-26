BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 26 Aralık bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 26 Aralık hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

20.30 WolverhamptonManchester Utd

20.30 Mechelen vs Standard Liege

20.45 St.Mirren vs Glasgow Rangers

23.00 LiverpoolLeicester City

23.00 Stoke vs Leeds United

Stoke vs Leeds United