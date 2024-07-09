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Bugün maç var mı EURO 2024? 9 Temmuz bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

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EURO 2024 futbol turnuvasında bugün hangi maçların oynanacağı ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, turnuvanın bugünkü maç programını ve yayın akışını araştırıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 9 Temmuz Salı gününe ait maç programı belli oldu. Peki, Bugün maç var mı EURO 2024? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları cumartesi günü tamamlandı ve yarı finale adını yazdıran 4 takım belli oldu.

Bugün maç var mı EURO 2024? 9 Temmuz bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarın final maçında İspanya ile Fransa, bugün TSİ 22.00'de Münih Futbol Arena'da karşılaşacak.

  • İspanya- Fransa 22:00
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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