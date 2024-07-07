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Bugün maç var mı EURO 2024?

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7 Temmuz'da oynanacak olan futbol maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Şifresiz yayınlanacak mı sorusu da futbol severlerin gündeminde. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde yer alıyor. Bugün maç var mı EURO 2024?

7 Temmuz Pazar günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Yarı Final turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynandı. Peki, Bugün maç var mı EURO 2024?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Yarı Final turu maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere

Osman Demir
Osman Demir
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