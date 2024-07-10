Üye Girişi
Haberler

Bugün maç var mı EURO 2024? 10 Temmuz bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024 futbol turnuvasında bugün hangi maçların oynanacağı ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, turnuvanın bugünkü maç programını ve yayın akışını araştırıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 10 Temmuz Salı gününe ait maç programı belli oldu. Peki, Bugün maç var mı EURO 2024? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları cumartesi günü tamamlandı ve yarı finale adını yazdıran 4 takım belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

10 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Yarı Final

22:00 Hollanda - İngiltere (TRT1)

Hazırlık - Türk Takımları

19:30 Trabzonspor - Szeged 2011

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek

NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title