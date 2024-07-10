Bugün maç var mı EURO 2024? 10 Temmuz bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 10 Temmuz Salı gününe ait maç programı belli oldu. Peki, Bugün maç var mı EURO 2024? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları cumartesi günü tamamlandı ve yarı finale adını yazdıran 4 takım belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

10 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Yarı Final

22:00 Hollanda - İngiltere (TRT1)

Hazırlık - Türk Takımları

19:30 Trabzonspor - Szeged 2011