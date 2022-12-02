Bugün maç var mı? Dünya kupası'nda bugün hangi maçlar var? 2 Aralık 2022 bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 2 Aralık maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 1 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Dünya kupası Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 2 Aralık 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Peki, Dünya kupası Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 2 Aralık? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2022 Dünya Kupası

Gana - Uruguay| 18:00

Güney Kore - Portekiz| 18:00

Kamerun - Brezilya| 22:00

Sırbistan - İsviçre| 22:00

Hazırlık maçı

Beşiktaş - Fatih Karagümrük| 19:00

Spor Toto 1. Lig

Eyüpspor - Tuzlaspor| 20:00