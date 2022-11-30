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Bugün maç var mı? Dünya kupası bugün hangi maçlar var? 30 Kasım 2022 bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 30 Kasım maç programı!

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Bugün maç var mı? Dünya kupası bugün hangi maçlar var? 30 Kasım 2022 bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 30 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 30 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Dünya kupası Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 30 Kasım Çarşamba 2022?

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Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Peki, Dünya kupası bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 30 Kasım Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2022 Dünya Kupası

Avustralya - Danimarka| 18:00

Tunus - Fransa| 18:00

Polonya - Arjantin| 22:00

Suudi Arabistan - Meksika| 22:00

Hazırlık maçı

Hull City - Başakşehir| 15:30

Fenerbahçe - Rayo Vallecano| 20:00

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