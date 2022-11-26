Bugün maç var mı? Dünya kupası bugün hangi maçlar var? 26 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 26 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 26 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Dünya kupası Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 26 Kasım Cumartesi 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Dünya kupası Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Kasım Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto 1. Lig

Tuzlaspor - Y.Malatyaspor | 13:30 | TRT Spor

Boluspor - Sakaryaspor | 16:00 | TRT Spor

Gençlerbirliği - Ç.Rizespor | 19:00 | TRT Spor

2022 Dünya Kupası

Polonya - Suudi Arabistan | 16:00 | TRT 1

Fransa - Danimarka | 19:00 | TRT 1

Arjantin – Meksika | 22:00 | TRT 1