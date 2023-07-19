Bugün maç var mı? Bugün hazırlık maçları hangileri? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 19 Temmuz 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hazırlık maçları hangileri? Bugün maç var mı? Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları en çok merak edilenler arasında.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçları

Leicester City – Leuven

Manchester Utd – Lyon

Sivasspor – Sebail

Kayserispor - İstanbulspor

Rot Weiss Oberhausen - B.Dortmund

Al Hilal - Dinamo Kiev

Union Berlin - Rapid Wien

Karlsruhe – Liverpool

AZ Alkmaar - Norwich City

Hannover 96 – Duisburg

Getafe – Leganes

Chelsea – Wrexham

Real Betis - Monaco

Trendyol 1. Lig

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