Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 28 Temmuz Cuma 2023?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Arjantin - Güney Afrika

İngiltere - Danimarka

Çin - Haiti

Hazırlık Maçı

San Diego Loyal - B.Dortmund

Vitesse - Eintracht Frankfurt

Ipswich Town – Leipzig

Werder Bremen - Leipzig

PSG - Cerezo Osaka

Bordeaux – Osasuna

Ipswich Town - Werder Bremen

Union Berlin – Pafos

Real Betis - Burnley

Soccer Champions Tour

Juventus - Milan