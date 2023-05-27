Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 27 Mayıs Cumartesi 2023?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçlar arasında Spor Toto Süper Lig maçı ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor.

FIFA U20 Dünya Kupası

Brezilya – Nijerya

Dominik Cumhuriyeti - İtalya

UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Çeyrek Final

İngiltere - Fransa

İspanya - İrlanda