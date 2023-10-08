Günün maçları merak eden birçok futbolsever, 8 Ekim 2023 Pazar tarihinde hangi müsabakaların oynanacağını öğrenmek istiyor. Farklı liglerdeki karşılaşmaların hangi kanallarda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyorlar. "Bugün maç var mı?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları, spor tutkunları arasında sıkça sorulan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Ekim Pazar 2023?

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi gibi çeşitli liglerde oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Maçları canlı izlemek ve heyecan verici anları kaçırmamak için birçok kişi maç takvimlerini ve yayın bilgilerini sürekli olarak kontrol eder. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Ekim 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Ç.Rizespor - Samsunspor

Hatayspor – Konyaspor

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Trendyol 1. Lig

Keçiörengücü - Tuzlaspor

Altay - Ümraniyespor