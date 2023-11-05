Futbolseverler ve sporseverler, 5 Kasım 2023 Pazar günü oynanacak olan maçları merak ediyor. Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları en çok merak edilenler arasında. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Birçok kişi, heyecan verici anların yaşandığı maçları takip etmek ve canlı olarak izlemek için heyecanla bekler. Ancak, maçların takvimi ve yayın bilgileri sürekli değişebilir. Bu nedenle, "Bugün maç var mı?" sorusu oldukça yaygındır. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Adana Demirspor

Başakşehir - Ankaragücü

Konyaspor - Fatih Karagümrük

Antalyaspor - Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

Bodrumspor - Manisa FK

Bandırmaspor - Altay

Eyüpspor - Adanaspor