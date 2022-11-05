Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 5 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 5 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 5 Kasım Cumartesi 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 5 Kasım Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto Süper Lig

Giresunspor - İstanbulspor | 14:30

Spor Toto 1. Lig

Bodrumspor - Boluspor | 13:30

Manisa FK - Sakaryaspor | 13:30

Y.Malatyaspor - Gençlerbirliği | 16:00

Adanaspor - Pendikspor | 19:00

Altay - Bandırmaspor | 19:00

İngiltere Premier Lig

Manchester City - Fulham | 18:00

Leeds United - Bournemouth | 18:00

Nottingham Forest - Brentford | 18:00

Wolverhampton - Brighton | 18:00