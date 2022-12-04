Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 4 Aralık maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 4 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 4 Aralık Pazar 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 4 Aralık Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto 1. Lig

Manisa FK - Keçiörengücü | 13:30 | TRT Spor

Adanaspor - Göztepe | 16:00 | TRT Spor

Altay - Boluspor | 19:00 | TRT Spor

Hazırlık Maçı

Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv | 17:00 | Yayın yok

Dünya Kupası Son 16

Fransa – Polonya | 18:00 | TRT 1

İngiltere - Senegal | 22:00 | TRT 1