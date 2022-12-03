Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 3 Aralık maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 3 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 3 Aralık Cumartesi 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 3 Aralık Cumartesi? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Spor Toto 1. Lig

Bodrumspor - Gençlerbirliği | 13:30 | TRT Spor

Bandırmaspor - Altınordu | 13:30 | TRT Avaz

Samsunspor - Denizlispor | 16:00 | TRT Spor

Sakaryaspor - Erzurumspor | 19:00 | TRT Spor

Hazırlık Maçı

Trabzonspor - Hull City | 16:00 | ASpor

Fenerbahçe - Villarreal | 19:00 | S Sports

2022 Dunya Kupası Son 16

Hollanda - ABD | 18:00 | TRT 1

Arjantin - Avustralya | 22:00 | TRT 1