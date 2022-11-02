Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 2 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 2 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 2 Kasım Çarşamba 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 2 Kasım Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid- Celtic| Exxen, Tv8,5| 20:45

Shaktar Donetsk- Leipzig| Exxen, CBC Sport| 20:45

Milan- Salzburg| Exxen, CBC Sport| 23:00

Chelsea- Dinamo Zagreb| Exxen| 23:00

Kopenhag- Dortmund| Exxen| 23:00

Juventus- PSG|Exxen| 23:00

Maccabi Haifa- Benfica| Exxen| 23:00

Manchester City- Sevilla| Exxen| 23:00

1 KASIM UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?



Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarın ise E, F, G, H gruplarındaki son maçlar oynanacak.İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

Şampiyonlar Ligi A grubu

Liverpool 2-0 Napoli

Rangers 1-3 Ajax

Şampiyonlar Ligi B grubu

Porto 2- 1 Atletico Madrid

Leverkusen 0-0 Club Brugge

Şampiyonlar Ligi C grubu

Bayern Münih 2- 1 İnter

Viktoria Plzen 2- 4 Barcelona

Şampiyonlar Ligi D grubu

Lizbon 1- 2 Frankfurt

Marsilya 1- Tottenham



