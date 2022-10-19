Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Ekim 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 19 Ekim maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 19 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 19 Ekim Çarşamba 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 19 Ekim Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

Boluspor-Fethiyespor | 15:00

Samsunspor-Muşspor | 17:00

Hatayspor-Düzcespor | 19:00

Galatasaray-Kastamonuspor | 21:00

İspanya La Liga

Valladolid-Celta Vigo | 20:00

Elche-Real Madrid | 22:00

İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Southampton | 21:30

Liverpool-West Ham | 21:30

Brentford-Chelsea | 21:30

Manchester Utd-Tottenham | 22:15