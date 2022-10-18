Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 18 Ekim maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 18 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 18 Ekim Salı 2022?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Ekim Salı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa- Mersin İdman Yurdu| 13:00| A Spor

Rizespor- Boyabatspor| 15:00| A Spor

Kayserispor- Iğdırspor| 17:30| A Spor

Adanademirspor- Adıyamanspor| 20:00| A Spor

La Liga

Sevilla- Valencia| 20:00| CBC Sport

İtalya Kupası

Torino - Cittadella| 22:00| TRT Spor