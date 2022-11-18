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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 18 Kasım maç programı!

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 18 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 16 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 18 Kasım Cuma 2022?

18 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı18 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
Y. Malatyaspor- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Malatyaspor- Pendikspor maçı hangi kanalda? Malatyaspor- Pendikspor maçı nereden izlenir?Y. Malatyaspor- Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Malatyaspor- Pendikspor maçı hangi kanalda? Malatyaspor- Pendikspor maçı nereden izlenir?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Kasım Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçı

Belçika - Mısır| 18:00

Spor Toto 1. Lig

Y.Malatyaspor - Pendikspor| 20:00| TRT Spor

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