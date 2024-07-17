BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
17 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
18:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Exxen)
18:30 Kasımpaşa - Ümraniyespor
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu
18:00 Struga - Slovan Bratislava
20:00 Differdange 03 - KI Klaksvik
20:00 Dinamo Batumi - Ludogorets Razgrad
20:00 Petrocub - Ordabasy Shymkent
22:00 Larne FC - Rigas Skola
22:00 Egnatia Rrogozhine - Borac Banja Luka
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
20:00 B36 Torshavn - Auda
21:45 Crusaders FC - Caernarfon Town