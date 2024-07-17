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BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

17 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

18:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Exxen)

18:30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu

18:00 Struga - Slovan Bratislava

20:00 Differdange 03 - KI Klaksvik

20:00 Dinamo Batumi - Ludogorets Razgrad

20:00 Petrocub - Ordabasy Shymkent

22:00 Larne FC - Rigas Skola

22:00 Egnatia Rrogozhine - Borac Banja Luka

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

20:00 B36 Torshavn - Auda

21:45 Crusaders FC - Caernarfon Town

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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