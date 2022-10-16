Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Ekim maç programı!
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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 16 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 16 Ekim Pazar2022?
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Ekim Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
M.Başakşehir - İstanbulspor| 17:00| Bein Sports
Beşiktaş- Trabzonspor| 20:00| Bein Sports 1
Spor Toto 1. Lig
Sakaryaspor- Adanaspor| 19:00| TRT Spor, Bein Sports 2
Göztepe- Tuzlaspor| 16:00| TRT Spor
Erzurumspor- Bodrumspor| 13:30| TRT Spor
Premier Lig
Liverpool- Manchester City| 18:30| Bein Sports 3
Aston Villa- Chelsea| 16:00| Bein Sports
La Liga
Barcelona- Real Madrid| 17:15| S Sport