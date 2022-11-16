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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Kasım maç programı!

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 16 Kasım maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 16 Kasım tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 16 Kasım Çarşamba 2022?

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Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 16 Kasım Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hazırlık Maçı

Hırvatistan - Suudi Arabistan| 20:00| Yayın yok

Türkiye - İskoçya| 20:00| TRT Spor

Umman - Almanya| 20:00| Yayın yok

Polonya - Şili| 20:00| S Sport

BAE - Arjantin| 20:45| Yayın yok

Meksika - İsveç| 22:30|

Arnavutluk - İtalya| 22:45| Yayın yok

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