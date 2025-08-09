Trendyol Süper Lig heyecanı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış mücadelesiyle resmen başladı. Haftalar öncesinden ilan edilen derbi tarihleri ve merakla beklenen karşılaşmalar, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bugünün maçları, 9 Ağustos 2025 tarihli günün programı üzerinden ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün maç var mı? 9 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 AĞUSTOS 2025

Süper Lig

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

19.00 Erzurumspor - Sivasspor

19.00 İstanbulspor - Serikspor

21.30 Iğdır FK - Sarıyer

21.30 Hatayspor - Keçiörengücü

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmaları, beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşmayı sürdürüyor.