Bugün maç var mı? 9 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar Süper Lig günün programı üzerinden takip ediliyor. Bazı maçların Avrupa kupaları nedeniyle ertelenmesi üzerine hangi maçın ne zaman oynanacağı merak konusu haline geldi Peki, bugün maç var mı? 9 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış mücadelesiyle resmen başladı. Haftalar öncesinden ilan edilen derbi tarihleri ve merakla beklenen karşılaşmalar, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bugünün maçları, 9 Ağustos 2025 tarihli günün programı üzerinden ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün maç var mı? 9 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 AĞUSTOS 2025

Süper Lig

  • 19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
  • 21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

  • 19.00 Erzurumspor - Sivasspor
  • 19.00 İstanbulspor - Serikspor
  • 21.30 Iğdır FK - Sarıyer
  • 21.30 Hatayspor - Keçiörengücü

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmaları, beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

