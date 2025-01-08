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BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin her gün yanıtını merak ettiği soru yine gündemde: Bugün maç var mı? 8 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçların programı ve detayları spor tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var ve bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "8 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 8 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:00 Kırklarelispor - Bodrum FK (ASpor)

15:30 Eyüpspor - Boluspor (A Spor )

18:00 Trabzonspor - Alanyaspor (A Spor )

20:30 Galatasaray - Başakşehir FK (ATV)

BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

İNGİLTERE - LİG KUPASI

23:00 Tottenham - Liverpool (TV 8,5)

İSPANYA - SÜPER KUPA

22:00 Athletic Bilbao - Barcelona (TiviBu Spor 1)

PORTEKİZ - LİG KUPASI

22:45 Benfica - Sporting Braga

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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