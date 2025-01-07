BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 7 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "7 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 7 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Türkiye Kupası Grup A

13:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş. (A Spor)

15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (A Spor)

Türkiye Kupası Grup D

19:00 Sivasspor - Beşiktaş (ATV)

21:00 Antalyaspor - Kocaelispor (A Spor)