BUGÜN MAÇ VAR MI? 3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak ediliyor. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak en dikkat çeken maçlardan biri Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele olacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki,3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig

20:00 Gaizantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

Premier Lig

23:00 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

LaLiga

23 : 00 Girona - Las Palmas (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Cagliari - Lazio (EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus)