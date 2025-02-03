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BUGÜN MAÇ VAR MI? 3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
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Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar birçok önemli mücadele oynanacak. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak ediliyor. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak en dikkat çeken maçlardan biri Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele olacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki,3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig

20:00 Gaizantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

Premier Lig

23:00 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

BUGÜN MAÇ VAR MI? 3 Şubat Pazartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

LaLiga

23 : 00 Girona - Las Palmas (EXXEN, S Sport, S Sport Plus)

Serie A

22:45 Cagliari - Lazio (EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus)

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