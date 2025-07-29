BUGÜN MAÇ VAR MI? 29 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi?

Futbol tutkunları her günün programını önceden öğrenmek istiyor. Bugün maç var mı sorusu 29 Temmuz itibarıyla daha da önemli hale geldi çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçları oynanıyor. Peki, 29 Temmuz bugün kimin maçı var ve bu karşılaşmalar şifresiz mi izlenebilecek?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

18:00 Kairat - Kups

21:00 Dinamo Kiev - Hamrun Spartans

21:00 Drita - FC København

22:00 Kızıl Yıldız - Lincoln Red Imps

22:00 Zrinjski Mostar - SK Slovan Bratislava