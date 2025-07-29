BUGÜN MAÇ VAR MI? 29 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi?
Bugün maç var mı? 29 Temmuz bugün kimin maçı var, şifresiz mi gibi sorular futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle Avrupa kupalarında eleme turlarının oynandığı bu dönemde, "Bugün maç var mı?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, 29 Temmuz bugün kimin maçı var, bu maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Futbol tutkunları her günün programını önceden öğrenmek istiyor. Bugün maç var mı sorusu 29 Temmuz itibarıyla daha da önemli hale geldi çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçları oynanıyor. Peki, 29 Temmuz bugün kimin maçı var ve bu karşılaşmalar şifresiz mi izlenebilecek?
BUGÜN MAÇ VAR MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
18:00 Kairat - Kups
21:00 Dinamo Kiev - Hamrun Spartans
21:00 Drita - FC København
22:00 Kızıl Yıldız - Lincoln Red Imps
22:00 Zrinjski Mostar - SK Slovan Bratislava