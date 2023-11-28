Bugün maç var mı? 28 Kasım hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Kasım günü hangi takımların maçı var merak konusu oldu. Arama motorlarında bugün kimin maçı var sorgulatılıyor. Peki, Bugün maç var mı? 28 Kasım hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Feyenoord - Atletico Madrid / 16.00

Manchester City - Leipzig / 18.00

Lazio - Celtic / 20.45

PSG - Newcastle / 23.00

Milan - B. Dortmund / 23.00