Bugün maç var mı? 28 Kasım hangi maçlar var?
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28 Kasım tarihinde oynanacak futbol maçları merak ediliyor. Futbolseverler, bugün hangi maçların oynanacağını ve saatlerini araştırıyor. İşte 28 Kasım'da oynanacak maçların programı.
Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 28 Kasım günü hangi takımların maçı var merak konusu oldu. Arama motorlarında bugün kimin maçı var sorgulatılıyor. Peki, Bugün maç var mı? 28 Kasım hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Feyenoord - Atletico Madrid / 16.00
Manchester City - Leipzig / 18.00
Lazio - Celtic / 20.45
PSG - Newcastle / 23.00
Milan - B. Dortmund / 23.00