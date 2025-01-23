BUGÜN MAÇ VAR MI? 23 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

23 Ocak 2025 tarihinde futbolseverler, birbirinden heyecanlı maçları izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı? sorusu, özellikle Süper Lig ve diğer önemli liglerin maç programını merak edenlerin sıkça sorduğu sorular arasında yer alıyor. Futbol heyecanı 23 Ocak'ta da hız kesmeden devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde futbolseverleri sevindirecek. Peki, bugün maç var mı? 23 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht

20:45 Fenerbahçe - Lyon

20:45 Porto - Olympiakos

20:45 Malmö - Twente

20:45 Az Alkmaar - Roma

20:45 Hoffenheim - Tottenham

20:45 Karabağ - FCSB

20:45 Rigas Skola - Ajax

23:00 PAOK - Slavia Prag

23:00 Lazio - Real Sociedad

23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros

23:00 Elfsborg - Nice

23:00 Ludogorets - Midtjylland

23:00 Union Saint-Gilloise - Braga

23:00 Manchester United - Rangers

İlgili Haberler