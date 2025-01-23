BUGÜN MAÇ VAR MI? 23 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
23 Ocak Perşembe günü futbol severlerin merakla beklediği maçların programı açıklandı. Bugün hangi maçların olduğu, bu maçların şifresiz olup olmadığı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
23 Ocak 2025 tarihinde futbolseverler, birbirinden heyecanlı maçları izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı? sorusu, özellikle Süper Lig ve diğer önemli liglerin maç programını merak edenlerin sıkça sorduğu sorular arasında yer alıyor. Futbol heyecanı 23 Ocak'ta da hız kesmeden devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde futbolseverleri sevindirecek. Peki, bugün maç var mı? 23 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
20:45 Viktoria Plzen - Anderlecht
20:45 Fenerbahçe - Lyon
20:45 Porto - Olympiakos
20:45 Malmö - Twente
20:45 Az Alkmaar - Roma
20:45 Hoffenheim - Tottenham
20:45 Karabağ - FCSB
20:45 Rigas Skola - Ajax
23:00 PAOK - Slavia Prag
23:00 Lazio - Real Sociedad
23:00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros
23:00 Elfsborg - Nice
23:00 Ludogorets - Midtjylland
23:00 Union Saint-Gilloise - Braga
23:00 Manchester United - Rangers