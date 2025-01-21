BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

21 Ocak 2025 tarihinde futbolseverler, birbirinden heyecanlı maçları izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün maç var mı? sorusu, özellikle Süper Lig ve diğer önemli liglerin maç programını merak edenlerin sıkça sorduğu sorular arasında yer alıyor. Futbol heyecanı 21 Ocak'ta da hız kesmeden devam ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı hem Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde futbolseverleri sevindirecek. Peki, bugün maç var mı? 21 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ocak Salı TSİ ile 18:30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20:45 Monaco - Aston Villa (Tabii Spor )

20:45 Atalanta - Sturm Graz (Tabi, TRT Spor )

23:00 Benfica - Barcelona (Tabii Spor )

23:00 Liverpool - Lille (Tabii Spor 1)

23:00 Club Brugge - Juventus (Tabi, TRT Spor)

23:00 Slovan Bratislava - Stuttgart (Tabii Spor 5)

23:00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven (Tabii Spor 4)

23:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen (Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)