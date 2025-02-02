BUGÜN MAÇ VAR MI? 2 Şubat Pazar bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 2 Şubat 2025 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? Futbolseverler, Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerindeki karşılaşmaları merak ediyor. Peki, bugünkü maçlar şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2 Şubat Pazar günü maç programı ve yayın bilgileri…
Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Süper Lig'de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı dikkat çekerken, Avrupa'da Arsenal - Manchester City ve Milan - Inter derbileri futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bugün hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün detaylı fikstürü!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2 Şubat 2025 Pazar günü, futbolseverleri hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:
Süper Lig Maçları:
Adana Demirspor vs. Kasımpaşa
Saat: 13:30
Yayın: beIN SPORTS 1
Göztepe vs. Corendon Alanyaspor
Saat: 16:00
Yayın: beIN SPORTS 1
Fenerbahçe vs. Çaykur Rizespor
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K
Trendyol 1. Lig Maçları:
Şanlıurfaspor vs. İstanbulspor
Saat: 13:30
Yayın: beIN SPORTS MAX 1
Ümraniyespor vs. MKE Ankaragücü
Saat: 13:30
Yayın: beIN SPORTS 2
Amed Sportif Faaliyetler vs. Sakaryaspor
Saat: 16:00
Yayın: beIN SPORTS 2
Avrupa Liglerindeki Önemli Maçlar:
Arsenal vs. Manchester City (İngiltere Premier Lig)
Saat: 18:30
Yayın: beIN SPORTS 3
Milan vs. Inter (İtalya Serie A)
Saat: 21:45
Yayın: S Sport 2 ve S Sport Plus
Napoli vs. Roma (İtalya Serie A)
Saat: 22:45
Yayın: Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus