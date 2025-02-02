BUGÜN MAÇ VAR MI? 2 Şubat Pazar bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Süper Lig'de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı dikkat çekerken, Avrupa'da Arsenal - Manchester City ve Milan - Inter derbileri futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bugün hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün detaylı fikstürü!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2 Şubat 2025 Pazar günü, futbolseverleri hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:

Süper Lig Maçları:

Adana Demirspor vs. Kasımpaşa

Saat: 13:30

Yayın: beIN SPORTS 1

Göztepe vs. Corendon Alanyaspor

Saat: 16:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe vs. Çaykur Rizespor

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K

Trendyol 1. Lig Maçları:

Şanlıurfaspor vs. İstanbulspor

Saat: 13:30

Yayın: beIN SPORTS MAX 1

Ümraniyespor vs. MKE Ankaragücü

Saat: 13:30

Yayın: beIN SPORTS 2

Amed Sportif Faaliyetler vs. Sakaryaspor

Saat: 16:00

Yayın: beIN SPORTS 2

Avrupa Liglerindeki Önemli Maçlar:

Arsenal vs. Manchester City (İngiltere Premier Lig)

Saat: 18:30

Yayın: beIN SPORTS 3

Milan vs. Inter (İtalya Serie A)

Saat: 21:45

Yayın: S Sport 2 ve S Sport Plus

Napoli vs. Roma (İtalya Serie A)

Saat: 22:45

Yayın: Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus