Bugün maç var mı? 18 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Kasım 2025'in maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplardaki liderlik mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, kritik karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün öne çıkan mücadelesinde, aynı puana sahip iki takım kozlarını paylaşacak. Bunun yanı sıra UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları çerçevesinde de önemli eleme maçları sahada olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saatleri kaçta ve hangi kanallardan izlenebilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAÇLAR

22:30 - Brezilya vs Tunus - TRT Spor - Canlı

- Canlı 22:45 - Belçika vs Lihtenştayn - S Sport Plus - Canlı

22:45 - Avusturya vs Bosna Hersek - EXXEN - Canlı

22:45 - Belçika vs Lihtenştayn - EXXEN - Canlı

22:45 - Belarus vs Yunanistan - EXXEN - Canlı

22:45 - Bulgaristan vs Gürcistan - EXXEN - Canlı