Bugün maç var mı? 18 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 18 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Süper Lig'in milli araya girmesiyle sahalardan kısa bir süreliğine uzak kalan futbolseverler, uluslararası arenadaki mücadeleleri takip etmeye devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek karşılaşmaların programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakiplerini geride bırakan Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Kasım 2025'in maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplardaki liderlik mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, kritik karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Günün öne çıkan mücadelesinde, aynı puana sahip iki takım kozlarını paylaşacak. Bunun yanı sıra UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları çerçevesinde de önemli eleme maçları sahada olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saatleri kaçta ve hangi kanallardan izlenebilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

  • 22:30 - Brezilya vs Tunus - TRT Spor - Canlı
  • 22:45 - Belçika vs Lihtenştayn - S Sport Plus - Canlı
  • 22:45 - Avusturya vs Bosna Hersek - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - Belçika vs Lihtenştayn - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - Belarus vs Yunanistan - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - Bulgaristan vs Gürcistan - EXXEN - Canlı

  • 22:45 - Galler vs Kuzey Makedonya - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - İskoçya vs Danimarka - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - İspanya vs Türkiye - EXXEN / TV8 - Canlı
  • 22:45 - İsveç vs Slovenya - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - Kosova vs İsviçre - EXXEN - Canlı
  • 22:45 - Romanya vs San Marino - EXXEN - Canlı
Haberler.com
