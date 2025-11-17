Haberler

Bugün maç var mı? 17 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 17 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e verilen milli arada futbol heyecanı uluslararası arenada sürüyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı netleşmiş durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde rakibini mağlup eden Türkiye, yoluna kararlılıkla devam ediyor.

17 Kasım 2025'in maç takvimi açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplardaki liderlik yarışı ve doğrudan finaller için verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Günün en dikkat çekici maçlarından biri, aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği Almanya – Slovakya mücadelesi olacak. Bu karşılaşmanın kazananı, grubu zirvede tamamlayarak direkt Dünya Kupası bileti alacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamında da önemli eleme maçları sahne alacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri neler ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2025'in güncel maç programı…

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

Avrupa elemelerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Hem erken saatlerde hem de prime-time kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleler oynanacak.

• 20.00 – Ukrayna vs İzlanda

• 20.00 – Azerbaycan vs Fransa

• 17.00 – Portekiz vs Ermenistan

• 17.00 – Macaristan vs İrlanda

• 22.45 – İtalya vs Norveç

• 22.45 – İsrail vs Moldova

• 20.00 – Arnavutluk vs İngiltere

• 20.00 – Sırbistan vs Letonya

Bugün maç var mı? 17 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

SULTANLAR LİGİ

Sultânlar Ligi'nde bugün voleybol severleri heyecanlandıracak dolu dolu bir program var. Hem zirveyi ilgilendiren maçlar hem de orta sıraları şekillendirecek mücadeleler oynanacak.

• 15.00 – Aydın Büyükşehir Belediyespor vs VakıfBank

• 17.00 – Zeren Spor vs Aras Kargo

• 17.00 – Beşiktaş vs Nilüfer Belediyespor Eker

• 17.00 – Galatasaray Daikin vs Bahçelievler Belediyespor

• 19.00 – Göztepe vs Türk Hava Yolları

• 19.30 – Eczacıbaşı Dynavit vs Fenerbahçe Medicana

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.