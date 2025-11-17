Bugün maç var mı? 17 Kasım Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

17 Kasım 2025'in maç takvimi açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplardaki liderlik yarışı ve doğrudan finaller için verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Günün en dikkat çekici maçlarından biri, aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği Almanya – Slovakya mücadelesi olacak. Bu karşılaşmanın kazananı, grubu zirvede tamamlayarak direkt Dünya Kupası bileti alacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamında da önemli eleme maçları sahne alacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri neler ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2025'in güncel maç programı…

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

Avrupa elemelerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Hem erken saatlerde hem de prime-time kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadeleler oynanacak.

• 20.00 – Ukrayna vs İzlanda

• 20.00 – Azerbaycan vs Fransa

• 17.00 – Portekiz vs Ermenistan

• 17.00 – Macaristan vs İrlanda

• 22.45 – İtalya vs Norveç

• 22.45 – İsrail vs Moldova

• 20.00 – Arnavutluk vs İngiltere

• 20.00 – Sırbistan vs Letonya

SULTANLAR LİGİ

Sultânlar Ligi'nde bugün voleybol severleri heyecanlandıracak dolu dolu bir program var. Hem zirveyi ilgilendiren maçlar hem de orta sıraları şekillendirecek mücadeleler oynanacak.

• 15.00 – Aydın Büyükşehir Belediyespor vs VakıfBank

• 17.00 – Zeren Spor vs Aras Kargo

• 17.00 – Beşiktaş vs Nilüfer Belediyespor Eker

• 17.00 – Galatasaray Daikin vs Bahçelievler Belediyespor

• 19.00 – Göztepe vs Türk Hava Yolları

• 19.30 – Eczacıbaşı Dynavit vs Fenerbahçe Medicana