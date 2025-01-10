BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
11 Ocak Cumartesi günü futbol severler için heyecan dolu bir gün olacak. Farklı liglerden birçok maç ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte detaylar!
Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "11 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 11 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
11 OCAK CUMARTESİ
Süper Lig 19. Hafta
- 13.30 Kayserispor-Samsunspor
- 16.00 Hatayspor-Rizespor
- 19.00 Beşiktaş-Bodrum FK
12 OCAK PAZAR
- 13.30 Sivasspor-Alanyaspor
- 16.00 Trabzonspor-Antalyaspor
- 19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor
- 19.00 Başakşehir-Galatasaray
13 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 Konyaspor-Fenerbahçe
- 20.00 Göztepe-Kasımpaşa