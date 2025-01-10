BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "11 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 11 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

11 OCAK CUMARTESİ

Süper Lig 19. Hafta

13.30 Kayserispor-Samsunspor

16.00 Hatayspor-Rizespor

19.00 Beşiktaş-Bodrum FK

12 OCAK PAZAR

13.30 Sivasspor-Alanyaspor

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor

19.00 Başakşehir-Galatasaray

13 OCAK PAZARTESİ