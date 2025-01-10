BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?
10 Ocak Cuma günü futbol severler için maç programı merak konusu oldu. Bugün hangi maçlar var, bu maçlar şifresiz mi ve hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtları futbol takipçileri tarafından araştırılıyor.
Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "10 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 10 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
TRENDYOL 1. LİG
20:00 Pendikspor - Bandırmaspor
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
20:00 Al Ahli - Al Shabab
FRANSA LIGUE 1
21:00 Nantes - Monaco
23:00 Auxerre- Lille
ALMANYA BUNDESLIGA
22:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
İSPANYA LA LIGA
23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo