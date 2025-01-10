BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda?

Futbol tutkunuysanız, bugün kaçırılmaması gereken maçlar sizi bekliyor. 8 Ocak maç programı içerisinde Süper Lig'den kritik mücadeleler, Avrupa'nın en prestijli liglerinden Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları yer alıyor. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?" ve "10 Ocak maç programı nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Yerel ve uluslararası maç yayın bilgilerini öğrenmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Peki, 10 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

TRENDYOL 1. LİG

20:00 Pendikspor - Bandırmaspor

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

20:00 Al Ahli - Al Shabab

FRANSA LIGUE 1

21:00 Nantes - Monaco

23:00 Auxerre- Lille

ALMANYA BUNDESLIGA

22:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

İSPANYA LA LIGA

23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo