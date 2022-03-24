Bugün maç kaçta başlıyor? Portekiz - Türkiye saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz mi? - Haberler

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Bugün maç kaçta başlıyor? Portekiz - Türkiye saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Bugün maç kaçta başlıyor? Portekiz - Türkiye saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme, Portekiz - Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Portekiz - Türkiye maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası Eleme heyecanla beklenen müsabakada Portekiz - Türkiye karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz - Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz - Türkiye maçı hakemi kim? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Türkiye maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Portekiz ile Türkiye arasındaki 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, CBC Sport, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Portekiz-Türkiye Maçı, 24 Mart Perşembe günü oynanacak.

Portekiz-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak.

Portekiz ve Türkiye, karşı karşıya geleceği 2022 Dünya Kupasi Eleme maçı, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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