Bugün lig maçı yok mu? Süper lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig maç programı!

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam Spor Toto Süper Lig maçı yoktur. En yakın lig maçı 12 Mart tarihinde oynacaktır.

19:30

Lokomotif Tiflis - Gagra | Gürcistan Erovnuli Liga

20:30



Jablonec - Sparta Prag | Çekya 1.Ligi

20:45

Real Betis - E.Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Son 16

20:45

Porto - Lyon | UEFA Avrupa Ligi Son 16

22:45

Dundee FC - St.Mirren | İskoçya Premier Lig

23:00



Manchester City - Sporting Lisbon | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

23:00



Real Madrid - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

12.03.2022 Cumartesi

13:30 - Hatayspor - Fatih Karagümrük

16:00 - Altay - Y.Malatyaspor

16:00 - Kasımpaşa - Ç.Rizespor

19:00 - Trabzonspor - Göztepe

13.03.2022 Pazar

13:30 - Kayserispor - Konyaspor

16:00 - M.Başakşehir - Antalyaspor

16:00 - Adana Demirspor - Sivasspor

19:00 - Alanyaspor - Fenerbahçe

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