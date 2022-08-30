Birçok kişi bugün 30 Ağustos olması nedeniyle kuyumcuların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında Bugün kuyumcular açık mı? Ve 30 Ağustos kuyumcular açık mı? Soruları yer alıyor. Peki, Bugün kuyumcular açık mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? Kuyumcular bugün çalışıyor mu?

Birçok vatandaş bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve resmi tatil olması nedeniyle birçok işyerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu yerler arasında en merak edilenlerden bir tanesi de kuyumcular oluyor. Peki, Bugün kuyumcular açık mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? Kuyumcular bugün çalışıyor mu? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

BUGÜN KUYUMULAR AÇIK MI?

Kuyumcular herhangi bir resmi kuruma direkt olarak bağlı olmadıkları için resmi tatilde açık olmaları bekleniyor. Fakat kuyumcuların kapalı veya açık olması durumu, kuyumcunuzun kişisel tercihi olarak farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel itibariyle mağazalar açık olacağından dolayı, birçok kuyumcu da açık olacaktır.

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

He yıl kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene haftaiçi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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