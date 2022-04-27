Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman neden yok, saat kaçta başlıyor? 27 Nisan ATV yayın akışı
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Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta çarşamba günü sevenleriyle buluşuyor. Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman saat kaçta başlıyor? Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman 92. bölüm bugün var mı, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, Kuruluş Osman neden yok, saat kaçta başlıyor? şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Bugün Kuruluş Osman var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Diziseverlerin merakla beklediği Kuruluş Osman bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman bölüm bugün mü, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam kandil programı nedeniyle 20:45'te başlayacak.
Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor
Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?
Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar
İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.
Tekfur Kosses kendisini sorguluyor
Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?
Usta Arius'un maskesi düşüyor
Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?
00:20 Yalnız Kurt
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi
20:45 Kuruluş Osman