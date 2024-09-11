Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi hayranları, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunu sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Dizinin geri dönüşü, Osman Bey'in devlet kurma mücadelesinde atacağı yeni adımlar ve karakterler arasındaki gelişmelerle birlikte heyecanla takip edilecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna -Osmanlılar- yürüyüşün hikâyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın hayatına odaklanmaktadır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

KONSTANTİN İÇİN YOLUN SONU

Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

ALAEDDİN VE MEHMET BEYLER HESAPLAŞIYOR

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

ALAEDDİN BEY GONCA HATUN'UN DÜĞÜN TOYU

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

TÜRKLER TEK BİR SANCAK ALTINDA!

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman, yeni sezonun başlama tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

164. Bölümünde nefes kesen bir sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için nefesler tutuldu.