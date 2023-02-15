Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükselirken ülkemizde zor günler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen facia sebebiyle televizyon kanallarında diziler yayınlanmıyor. Peki, Bugün Kuruluş Osman var mı? 15 Şubat Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ülkemizi vuran büyük yıkım sebebiyle televizyon kanallarında dizilerin ve programların yayın yapmaması üzerine vatandaşlar Bugün Kuruluş Osman var mı? 15 Şubat Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümler ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BUGÜN KURULUŞ OSMAN VAR MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Diziler 15 Şubat günü de yayınlanmayacak. Dizi ve programların ne zaman yayınlanmaya başlayacağı hakkında henüz belirli bir tarih bulunmuyor.