YSK tarafından gerçekleştirilen yasak duyurularının ardından vatandaşlar tarafından Bugün kuaförler açık mı? Sorusu başta olmak üzere birçok konu merak edildi ve araştırıldı. Bu haberimizde merak edilen Bugün kuaförler açık mı? Sorusunu ele aldık. Peki, Bugün kuaförler açık mı? Seçim günü kuaförler açık mı, kapalı mı? Berberler açık mı olacak?

Bugün kuaförler açık mı? Sorusu, yüksek seçim kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama ile birlikte birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu nedenle Bugün kuaförler açık mı? Sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Peki, Bugün kuaförler açık mı? Seçim günü kuaförler açık mı, kapalı mı? Berberler açık mı olacak?

BUGÜN KUAFÖRLER AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında kuaförlere dair bir uygulama bulunmuyor. Kuaförler olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekler. 14 Mayıs tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kuaförler seçimden bağımsız ve tercihe bağlı olarak kapalı olacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.