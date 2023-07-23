Bugün yapılacak olan sınavlar arasında KPSS sınavının olup, olmadığını merak eden birçok kişi tarafından internet üzerinde bugün KPSS sınavı var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, BUGÜN KPSS VAR MI: Bugün hangi KPSS sınavı var? Bugün KPSS Lisans sınavı mı, KPSS ön lisans sınavı mı var?

Bugün hangi KPSS sınavı var? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Peki, BUGÜN KPSS VAR MI: Bugün hangi KPSS sınavı var? Bugün KPSS Lisans sınavı mı, KPSS ön lisans sınavı mı var?

BUGÜN KPSS VAR MI?

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav yerlerine alınmadı