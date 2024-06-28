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Bugün kimin maçı var EURO 2024? 28 Haziran EURO 2024 günün maçları!

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Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 28 Haziran bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. Bugün Avrupa Şampiyonası maçı var mı? Bugün EURO 2024 maçı yok mu? Peki, bu akşam maç var mı?

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün Avrupa Şampiyonası maçı var mı? Bugün EURO 2024 maçı yok mu? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Haziran hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık maçı : Weiz - Sturm Graz 19:30

Hazırlık maçı : Oedt - LASK Linz 20:00

Hazırlık maç ı: Twente -Motherwell 20:00

Hazırlık maç ı: Breitenrain - Young Boys 20:30

Osman Demir
Osman Demir
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