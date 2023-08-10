Bugün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu akşamki maçların saatleri açıklandı. Hangi takımların ne zaman karşı karşıya geleceği ve hangi kanallarda yayınlanacağına dair detaylar, futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç programı ve Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde...

Bugün kimin maçı var? Futbolseverlerin merakla beklediği bu akşamki maçların saatleri açıklandı. Hangi takımların ne zaman karşı karşıya geleceği ve hangi kanallarda yayınlanacağına dair detaylar, futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç programı ve Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 | Neftçi Bakü - Beşiktaş | UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

21:00 | Fenerbahçe - Maribor | UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

21:00 | Adana Demirspor - Osijek | UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme