Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs 2025 Salı günü hangi maçlar oynanacak? Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması bu akşam ekranlara geliyor.
6 Mayıs 2025 maç programı, sadece Şampiyonlar Ligi ile sınırlı değil. Japonya J-League ve İsveç Superettan gibi uluslararası liglerde de birçok karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları kapsamında oynanacak Inter - Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Uluslararası Liglerden Diğer Maçlar:
07:00 – Vegalta Sendai vs Fujieda MYFC (Japonya J2 Ligi)
08:00 – Avispa Fukuoka vs Kashima Antlers (J.League)
10:00 – Kashiwa Reysol vs Shimizu S-Pulse (J.League)
10:00 – Chiba vs Omiya Ardija (J2 Ligi)
20:00 – Västerås vs Kalmar (İsveç Superettan)