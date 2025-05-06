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Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?
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Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs 2025 Salı günü hangi maçlar oynanacak? Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması bu akşam ekranlara geliyor.

6 Mayıs 2025 maç programı, sadece Şampiyonlar Ligi ile sınırlı değil. Japonya J-League ve İsveç Superettan gibi uluslararası liglerde de birçok karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları kapsamında oynanacak Inter - Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

Uluslararası Liglerden Diğer Maçlar:

07:00 – Vegalta Sendai vs Fujieda MYFC (Japonya J2 Ligi)

08:00 – Avispa Fukuoka vs Kashima Antlers (J.League)

10:00 – Kashiwa Reysol vs Shimizu S-Pulse (J.League)

10:00 – Chiba vs Omiya Ardija (J2 Ligi)

20:00 – Västerås vs Kalmar (İsveç Superettan)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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